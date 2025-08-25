Ex Milan, l’errore di Trafford spinge Donnarumma verso il Manchester City

Il Manchester City di Pep Guardiola perde alla seconda giornata di Premier League contro il Tottenham per 2-0. Decisivo l’errore del nuovo portiere dei Citizens, James Trafford. Il portiere inglese, prelevato dal Burnley per 35 milioni di euro, al minuto 47 ha commesso un grave errore che ha portato al gol del 2-0 del Tottenham firmato da Palhinha. Trafford ha sbagliato completamente il passaggio verso un compagno, regalando di fatto il pallone agli avversari.