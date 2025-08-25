Il Manchester City di Pep Guardiola perde alla seconda giornata di Premier League contro il Tottenham per 2-0. Decisivo l’errore del nuovo portiere dei Citizens, James Trafford. Il portiere inglese, prelevato dal Burnley per 35 milioni di euro, al minuto 47 ha commesso un grave errore che ha portato al gol del 2-0 del Tottenham firmato da Palhinha. Trafford ha sbagliato completamente il passaggio verso un compagno, regalando di fatto il pallone agli avversari.
Ex Milan, l'errore di Trafford spinge Donnarumma verso il Manchester City
Il Manchester City di Guardiola crolla per una papera di Trafford, aumentando le voci su un possibile arrivo dell’ex Milan Donnarumma.
Ex Milan, Trafforf sbaglia! Donnarumma sorride: ecco perchè—
Ora questo errore potrebbe costargli il posto da titolare, guadagnato a scapito di Ederson, ormai in uscita. Dopo la papera, si intensificano le voci su un possibile approdo dell’ex Milan Gianluigi Donnarumma, messo fuori rosa dal PSG per scelta tecnica.
