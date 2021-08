Ex Milan, l’Arsenal mette in vendita Pierre-Emerick Aubameyang

L'Arsenal apre alla cessione di Pierre-Emerick Aubameyang. L'ex attaccante del Milan non rientra più nei piani dei Gunners

L'Arsenal apre alla cessione di Pierre-Emerick Aubameyang. L'ex attaccante del Milan non rientra più nei piani dei Gunners. A riportarlo è il 'The Times'. L'attaccante gabonese, cresciuto nel vivaio rossonero, è reduce da alcune stagioni al di sotto della sue potenzialità. Diversi problemi fisici e l'aver contratto la malaria hanno ulteriormente aggravato la situazione. Al momento però non ci sono società interessate al 32enne, ma l'ex Dortmund potrebbe essere un colpo last minute per chi vuole rinforzare il pacchetto offensivo.