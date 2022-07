Ex Milan, Lapadula al Cagliari: visite mediche per il peruviano

Gianluca Lapadula , ex attaccante del Milan, si avvicina a grandi passi al Cagliari . Il Benevento ha già scelto il sostituto: sarà Antonino La Gumina . Visite mediche da questa mattina a Roma per Gianluca Lapadula, che potrebbe arrivare in Sardegna domani, per poi unirsi alla sua nuova squadra in vista della tournée tra Strasburgo e Leeds.

Per l'attaccante, che firmerà il contratto una volta giunto a Cagliari, è pronto un triennale. Arriva dunque per il club rossoblù il rinforzo in attacco necessario dopo la partenza di Joao Pedro, ceduto al Fenerbahce. Lapadula ha già giocato agli ordini del nuovo allenatore del Cagliari Liverani due anni fa in A con la maglia del Lecce: undici gol in venticinque partite. L'italo-peruviano, così, passerà ai sardi dopo diverse settimane di trattative. Lapadula è uno specialista della categoria e proverà a riportare il Cagliari subito in Serie A. Centrocampo, il Milan pesca in Francia: le ultime news di mercato >>>