Ex Milan, per Kerkez la Lazio offre 12 milioni. L’AZ resiste

Come riportato da Tuttomercatoweb, la Lazio starebbe spingendo per Milos Kerkez. Per il laterale ungherese ex Milan, sarebbe già stata presentata un'offerta, da 12 milioni di euro. L'AZ non avrebbe accettato la prima proposta biancoceleste in quanto chiederebbe sui 16 milioni di euro per cedere l'ex terzino rossonero. I contatti potrebbero comunque andare avanti, per cercare di limare le distanze con gli olandesi. In più, il club di Lotito, avrebbe già trovato l'accordo per lo stipendio di Kerkez, il che potrebbe aiutare il buon esito della trattativa.