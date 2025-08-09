Pianeta Milan
Ex Milan, il PSG sta scaricando Donnarumma: su di lui anche l’Inter

Secondo il Corriere della Sera, il PSG starebbe mettendo alla porta Donnarumma, il portierone ex Milan decisivo per la vittoria in Champions
Gianluigi Donnarumma - portierone ex Milan e capitano della nazionale azzurra - è arrivato ai titoli di coda della sua avventura al PSG. I parigini, infatti, hanno appena acquistato dal Lille il 23enne Lucas Chevalier, il vice Maignan nella nazionale francese, per circa 55 milioni (bonus compresi). Questa notizia - riportata dal Corriere della Sera di oggi - circola ormai da qualche giorno e ha dell'incredibile.

La stagione straordinaria di Donnarumma

'Gigio' è appena stato nominato tra i dieci candidati per il Trofeo Yashin, il premio che viene assegnato annualmente al miglior portiere del mondo. Una candidatura scontata se si considera le prodezze di cui si è reso protagonista nel percorso del suo PSG in Champions League.

I francesi devono ringraziarlo se sono riusciti a vincere per la prima volta nella loro storia la massima competizione europea. Sono sotto gli occhi di tutti gli appassionati di calcio le sue parate contro Liverpool, Aston Villa e Arsenal. Il cammino fino alla finale ha la sua firma, ancor prima di quella dei suoi fortissimi compagni e dell'allenatore Luis Enrique.

Ma non basta, ora tocca a Chevalier

Proprio il tecnico spagnolo sarebbe la causa dell'esclusione di Donnarumma. Si legge sul CorSera: "Luis Enrique non è mai stato convinto fino in fondo di Donnarumma, nonostante lo consideri, ovviamente, uno dei giocatori più forti al mondo. Ma non è il portiere ideale per il suo gioco". L'allenatore ha potuto plasmare a suo piacimento l'intera rosa del Psg, ma con un'eccezione: il portiere. Gigio occupava già i pali del Parc des Princes al suo arrivo e lui, chiaramente, se lo è fatto andare bene. Ora, però, è arrivato il momento di cambiare. Chevalier è il profilo ideale per l'idea di calcio di Luis Enrique: un portiere che eccelle nel gioco con i piedi, che dà quindi sicurezza alla squadra in fase di impostazione, e che è bravo nelle uscite, fondamentale per una squadra che ama giocare con la linea difensiva alta. Donnarumma - sicuramente più forte tra i pali - ha migliorato tutti questi aspetti del suo gioco, eppure non basta.

Inoltre, il Corriere della Sera svela un retroscena, che fa intuire il possibile motivo di tale avvicendamento tra i pali del PSG. L'operazione Chevalier affonda le sue radici alla fine del 2024, quando il PSG faticava in Champions e Donnarumma non aveva ancora esibito lo strapotere poi mostrato nella fase a eliminazione diretta.

E ora, quale futuro per Donnarumma?

Subito dopo la vittoria della coppa dalle grandi orecchie, 'Gigio' ha comunicato alla società di voler rinnovare il proprio contratto, in scadenza a giugno 2026. In risposta, la società ha esitato e gli ha poi offerto un rinnovo a cifre più basse per via della nuova politica salariale voluta dal direttore sportivo Luis Campos. Tale politica prevede stipendi fissi più bassi, a cui si aggiungono ricchi bonus in caso di obiettivi di squadra e personali raggiunti.

Donnarumma ha rifiutato quest'offerta e ora ha due alternative: rimanere al PSG per l'ultimo anno di contratto, partendo come secondo portiere nelle gerarchie della squadra, oppure cambiare aria. Sulle sue tracce dovrebbero esserci Chelsea, Manchester City e Manchester United. In seconda fila ci sarebbe l'Inter, ipotesi valida soprattutto qualora Donnarumma dovesse lasciare Parigi tra un anno, alla scadenza del suo contratto. Un vero incubo per i tifosi rossoneri, i quali - a questo punto - sperano in un cambio di maglia di 'Gigio' già entro la chiusura di questo calciomercato estivo. Sarebbe importante anche in ottica Nazionale. Nell'anno che porta ai Mondiali (sempre che l'Italia riesca a qualificarsi) sarebbe cruciale che Donnarumma possa giocare con continuità.

