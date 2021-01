Ex Milan – Huntelaar lascia l’Ajax e torna allo Schalke 04

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – L’ex attaccante dei rossoneri Klaas Jan Huntelaar lascerà l’Ajax e tornerà a giocare per lo Schalke 04, club tedesco con cui aveva già giocato dal 2010 al 2017. Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, il “Cacciatore” avrebbe già sostenuto le visite mediche e mancherebbe solo l’ufficialità. Per l’attaccante olandese contratto di 6 mesi fino al termine della stagione.

