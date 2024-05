Dall’Arabia Saudita: “Gattuso in Saudi Pro League”. Ecco chi allenerà

Gennaro Gattuso, ex giocatore ed ex allenatore del Milan, è vicino a firmare il suo contratto con un club della Saudi Pro League. I dettagli

Gennaro Gattuso, ex giocatore (1999-2012) ed ex allenatore (2017-2019) del Milan, è ad un passo dall'approdare nella Saudi Pro League, il massimo campionato dell'Arabia Saudita. Lo ha riferito, in queste ore, il portale 'Arab News'.