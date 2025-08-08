Ex Milan, dove va Calabria? Due proposte per lui | News Calciomercato

La carriera al Milan di Calabria

Calabria è cresciuto nel settore giovanile rossonero e ha esordito in prima squadra il 30 maggio 2015, all'ultima giornata della Serie A 2014/15. Il terzino destro classe 1996 ha dunque disputato 11 stagioni con "i grandi" in maglia rossonera. In totale ha collezionato 272 presenze, condite da 10 reti e 21 assist.