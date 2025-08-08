Pianeta Milan
Ex Milan, dove va Calabria? Due proposte per lui | News Calciomercato

Davide Calabria AC Milan Milan-Parma 3-2 Serie A 2024-2025
Dopo il Bologna, l'ex capitano del Milan Davide Calabria è svincolato. Su X Accomando, esperto di calciomercato, parla di due proposte per lui
Redazione PM

Davide Calabria è rimasto svincolato dopo i sei mesi al Bologna. L'ex capitano del Milan è ancora alla ricerca di una squadra per proseguire la sua carriera. Su di lui - secondo quanto riporta Orazio Accomando, esperto di calciomercato per SportMediaset - si registrano interessamenti dalla Francia e dalla Grecia. Di seguito, si riportano le parole del giornalista scritte su X.

Quale sarà la prossima meta di Calabria?

—  

Ecco il contenuto del post: "Due proposte per lo svincolato Davide Calabria. Sull'ex capitano del Milan, che ha cambiato agenti, passando alla CAA BASE con Busardò, c'è il forte interesse di Lille e Panathinaikos".

La carriera al Milan di Calabria

—  

Calabria è cresciuto nel settore giovanile rossonero e ha esordito in prima squadra il 30 maggio 2015, all'ultima giornata della Serie A 2014/15. Il terzino destro classe 1996 ha dunque disputato 11 stagioni con "i grandi" in maglia rossonera. In totale ha collezionato 272 presenze, condite da 10 reti e 21 assist.

Nel suo personale palmarès può vantare uno Scudetto e due Supercoppe Italiane con il Milan, e la Coppa Italia conquistata con il Bologna proprio ai danni del Diavolo.

