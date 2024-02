Ex Milan, Donnarumma non convince il PSG: ecco chi può sostituirlo

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, non starebbe convincendo il PSG, che avrebbe già individuato il suo sostituto

Gianluigi Donnarumma non ha avuto vita facile da quando ha lasciato il Milan. Dalle contestazioni in Nazionale al posto conteso con Keylor Navas al PSG, la sua esperienza dopo la parentesi rossonera poteva essere decisamente migliore. Addirittura nelle ultime ore sarebbero emerse delle notizie secondo cui il portiere italiano potrebbe lasciare il club parigino al termine della stagione. E non per una scelta sua.