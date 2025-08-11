Pianeta Milan
Ex Milan, Donnarumma: è rottura totale con il Paris Saint-Germain

Gianluigi Donnarumma PSG
Secondo l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l'avventura dell'ex Milan Donnarumma al Paris Saint-Germain è giunta al capolinea
Secondo l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l'avventura dell'ex Milan Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain è giunta al capolinea. La rottura tra il portiere e il club parigino è ormai definitiva, con una separazione che potrebbe concretizzarsi già in questa sessione di mercato estiva o, al massimo, nella prossima.

Ex Milan, Donnarumma-PSG, aria di addio: matrimonio finito

A sancire la fine del rapporto è stata la clamorosa decisione della dirigenza di escludere Donnarumma dalla rosa per la Supercoppa UEFA, un segnale inequivocabile della distanza tra le parti. L'addio al PSG sembra ormai inevitabile.

Le prime indiscrezioni indicano la Premier League come la destinazione più probabile per il campione d'Europa. Diversi club inglesi sono già pronti a valutare l'opportunità di affidare i propri pali all'estremo difensore, dando il via a nuovi e interessanti scenari di mercato per il futuro di Gigio.

