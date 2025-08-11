Ex Milan, Donnarumma: è rottura totale con il Paris Saint-Germain

Secondo l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l'avventura dell'ex Milan Donnarumma al Paris Saint-Germain è giunta al capolinea

Secondo l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l'avventura dell'ex Milan Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain è giunta al capolinea. La rottura tra il portiere e il club parigino è ormai definitiva, con una separazione che potrebbe concretizzarsi già in questa sessione di mercato estiva o, al massimo, nella prossima.