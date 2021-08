Ex Milan – Di Marzio: “Zanellato dal Crotone al Monza” | Calciomercato

Niccolò Zanellato, classe 1998 cresciuto nel settore giovanile del Milan, passa all'ambizioso Monza di Giovanni Stroppa che punta la Serie A

Niccolò Zanellato , centrocampista classe 1998 cresciuto nel settore giovanile del Milan (vanta 2 presenze in Europa League con la Prima Squadra rossonera, n.d.r.), compie un altro passo nella sua carriera. Secondo quanto riferito, infatti, da Gianluca Di Marzio attraverso il suo account ufficiale su 'Twitter', Zanellato si trasferirà dal Crotone al Monza .

La squadra brianzola, presieduta da Silvio Berlusconi e diretta da Adriano Galliani , è molto ambiziosa. Affidato, in questa stagione, alla conduzione tecnica di Giovanni Stroppa , il Monza tenterà, in quest'annata 2021-2022 , la scalata alla Serie A sfumata soltanto ai playoff nello scorso mese di giugno.

Ancora non si conoscono le specifiche del trasferimento di Zanellato dal Crotone al Monza. Ad ogni modo, nei suoi tre anni e mezzo in Calabria, Zanellato ha indossato 69 volte la maglia degli Squali, segnando 5 gol e fornendo 4 assist.