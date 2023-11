Ex Milan, ti ricordi di Dest? Ecco come sta andando la sua stagione

Il Milan, nella sua lunga storia, ha avuto moltissimi campioni. Non solo: in rossoneri sono anche passate molto meteore che non sono mai riuscite a lasciare il segno con il Diavolo. Uno di questo è Sergiño Dest: l'ex terzino rossonero arrivò nella scorsa estate in prestito. Nonostante il talento, l'ex Barcellona non ha mai dato segnali positivi. Ma come sta andando la sua stagione?