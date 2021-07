Ex Milan – Dalla Francia: “Niang ad un passo dal ritorno in Serie A”

Un ex Milan potrebbe tornare presto in Serie A. Si tratta di M'Baye Niang, che gioca da diverse stagioni in Francia al Rennes

Carmelo Barillà

Un ex Milan potrebbe tornare presto in Serie A. Si tratta di M'Baye Niang, da diverse stagioni in Francia al Rennes, ma vicinissimo al passaggio al Venezia. A riportarlo è 'L'Équipe'. L'attaccante senegalese ha ancora due anni di contratto con 'Les Rouges et Noirs', ma potrebbe trasferirsi in Veneto a titolo definitivo.

Per Niang, oltre al neopromosso Venezia, si è fatto avanti il Fenerbahce, ma il gradimento dell'ex Milan va in direzione dei lagunari. La trattativa potrebbe concretizzarsi già nella prossima settimana.