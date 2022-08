Ex Milan, Cutrone torna a casa: l’attaccante firma col Como

Patrick Cutrone, ex attaccante del Milan, ha firmato con il Como, ambizioso club di Serie B. Un ritorno a casa per la punta classe 1998

Patrick Cutrone, ex attaccante del Milan, ha firmato con il Como, ambizioso club di Serie B. Un ritorno a casa per la punta classe 1998. Lariano d'origine, Cutrone vorrebbe rilanciare una carriera che sembrava destinata a ben altri livelli dopo gli inizi esaltanti in rossonero.