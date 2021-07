Ex Milan – Cristian Zapata vicino al San Lorenzo di Paolo Montero

Cristian Zapata, ex difensore rossonero, è vicino ad un trasferimento al San Lorenzo: il difensore verrà allenato dall'ex Juve Montero

Nuova avventura per Cristian Zapata. Il difensore colombiano, dopo aver militato nel Milan per sette anni, nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Genoa. Stando a quanto riportato da TycSports il classe 1986, dove essersi svincolato dai rossoblù, si trasferirà al San Lorenzo, squadra Argentina. Il calciatore firmerà un biennale e troverà sulla panchina dei 'Matadores' Paolo Montero, ex difensore della Juventus. Live Giroud: segui qui la sua prima giornata da giocatore del Milan >>>