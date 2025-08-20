Ex Milan. Calciomercato, Schira: “Accordo tra Donnarumma e Man City”

È dunque in corso un intreccio sul mercato dei portieri. Una volta che Ederson si accaserà al Galatasaray, il City avanzerà concretamente nelle trattative con il PSG per Donnarumma.
La notizia dell'esclusione di Donnarumma dalla rosa del PSG ha sconvolto il mondo del calcio. Il portiere ex Milan - che ha condotto i parigini alla vittoria della prima Champions League della loro storia - è ora in cerca di una nuova squadra. A causa dell'ingente stipendio le principali contendenti sono sembrate da subito le squadre di Premier League. In proposito, Nicolò Schira - esperto di calciomercato - ha dato un importante aggiornamento via X sul futuro di 'Gigio'.
Le sue parole: "Principio di accordo tra Donnarumma e Manchester City per un contratto fino al 2030. Il Manchester City è ora al lavoro per acquistarlo dal PSG, che ha aperto la porta per la cessione. I dialoghi avanzeranno una volta che Ederson lascerà (ha l'accordo sul contratto con il Galatasaray)".
È dunque in corso un intreccio sul mercato dei portieri. Una volta che Ederson si accaserà al Galatasaray, il City avanzerà concretamente nelle trattative con il PSG per Donnarumma.
