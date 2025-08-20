Ex Milan. Calciomercato, Schira: “Accordo tra Donnarumma e Man City”

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha annunciato via X la base di accordo sul contratto tra l'ex Milan Donnarumma e il Manchester City

La notizia dell'esclusione di Donnarumma dalla rosa del PSG ha sconvolto il mondo del calcio. Il portiere ex Milan - che ha condotto i parigini alla vittoria della prima Champions League della loro storia - è ora in cerca di una nuova squadra. A causa dell'ingente stipendio le principali contendenti sono sembrate da subito le squadre di Premier League. In proposito, Nicolò Schira - esperto di calciomercato - ha dato un importante aggiornamento via X sul futuro di 'Gigio'.