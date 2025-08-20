Pianeta Milan
Ex Milan. Calciomercato, Schira: “Accordo tra Donnarumma e Man City”

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha annunciato via X la base di accordo sul contratto tra l'ex Milan Donnarumma e il Manchester City
La notizia dell'esclusione di Donnarumma dalla rosa del PSG ha sconvolto il mondo del calcio. Il portiere ex Milan - che ha condotto i parigini alla vittoria della prima Champions League della loro storia - è ora in cerca di una nuova squadra. A causa dell'ingente stipendio le principali contendenti sono sembrate da subito le squadre di Premier League. In proposito, Nicolò Schira - esperto di calciomercato - ha dato un importante aggiornamento via X sul futuro di 'Gigio'.

Accordo tra Donnarumma e il Manchester City

Le sue parole: "Principio di accordo tra Donnarumma e Manchester City per un contratto fino al 2030. Il Manchester City è ora al lavoro per acquistarlo dal PSG, che ha aperto la porta per la cessione. I dialoghi avanzeranno una volta che Ederson lascerà (ha l'accordo sul contratto con il Galatasaray)".

È dunque in corso un intreccio sul mercato dei portieri. Una volta che Ederson si accaserà al Galatasaray, il City avanzerà concretamente nelle trattative con il PSG per Donnarumma.

