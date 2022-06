Ex Milan – Pellegri sarà acquistato dal Torino a titolo definitivo

Pietro Pellegri è sempre più vicino alla permanenza al Torino . L'ex attaccante del Milan verrà riscattato dai granata dopo l'intesa raggiunta col Monaco, club proprietario del cartellino. Nelle prossime ore Torino e Monaco si aggiorneranno per definire gli ultimissimi dettagli prima degli annunci. I granata, così, si tutelano in vista dell'addio di Andrea Belotti , che tra poco più di una settimana si libererà a parametro zero .

Come sottolinea ' La Gazzetta dello Sport', Torino e Monaco hanno definito l'accordo per la permanenza di Pellegri in granata sulla base di un investimento tra i 5 e i 5,5 milioni di euro più bonus. Nelle prossime ore, come detto, le firme. Con la maglia del Torino, tra gennaio e maggio, Pellegri ha realizzato una rete nei 209 minuti giocati. Le Top News di oggi sul Milan: Scaroni su Maldini e Massara, indiscrezione su Dybala