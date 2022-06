Calciomercato Milan – Belotti può andare alla Fiorentina: il punto

Andrea Belotti sogna di andare al Milan in questo calciomercato estivo. La pista più probabile, però, sembra essere la Fiorentina. Il motivo

Daniele Triolo

Andrea Belotti cambierà maglia in questa sessione di calciomercato. Lui sogna di andare al Milan, ma è plausibile che, al contrario, nella prossima stagione vestirà la maglia della Fiorentina. Della situazione del 'Gallo' ne ha parlato 'Tuttosport' in edicola questa mattina.

Belotti, come noto, è tifoso del Milan sin da bambino. Avrebbe dovuto finire in maglia rossonera nel 2017, ma Urbano Cairo, Presidente del Torino, negò la cessione del suo numero 9 al Diavolo, chiedendo ben 100 milioni di euro per autorizzarne la partenza in direzione Milano.

Calciomercato Milan: Belotti, sogno rossonero. Ma il Diavolo ha altre idee

Anche in questa sessione di calciomercato Belotti, in cuor suo, sta sperando di andare al Milan. Ora è a parametro zero, quindi ci sarebbe soltanto da negoziare sull'ingaggio ed il Diavolo, lì davanti, potrebbe anche aver bisogno di qualcosa visto l'infortunio che terrà fuori causa Zlatan Ibrahimović fino al 2023. Con Olivier Giroud, Divock Origi e Ibra quando rientrerà, però, il Milan ritiene di essere al completo lì davanti.

In realtà, il quotidiano torinese ha rivelato come sia la Fiorentina la pista maggiormente plausibile per il 'Gallo'. I viola, infatti, nell'annata che verrà punteranno molto su Arthur Cabral, ma dovranno sostituire proprio un ex rossonero, il 'Pistolero' polacco Krzysztof Piątek, per il quale non sembra essere poi così scontato il riscatto dai tedeschi dell'Hertha Berlino.

Oltre a Belotti, la Fiorentina di Vincenzo Italiano guarda con interesse anche a Luka Jović (Real Madrid), Andrea Pinamonti (Inter) e Milan Djurić, svincolatosi dalla Salernitana.