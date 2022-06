Ex Milan – Lucas Biglia è un nuovo calciatore dell’Istanbul Basaksehir

Lucas Biglia, ex calciatore del Milan, è un nuovo calciatore dell'Istanbul Basaksehir: per lui un contratto biennale con opzione per il terzo

Nuova avventura per Lucas Biglia. L'ex calciatore di Lazio e Milan, una volta conclusa la parentesi rossonera, ha vestito la maglia del Karagumruk. Dopo due stagioni, il centrocampista argentino ha cambiato maglia ma è rimasto in Turchia. Il classe 1986 è un nuovo calciatore dell'Istanbul Basaksehir e ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo. Milan, un ritorno di fiamma per la trequarti: le ultime news di mercato