Ex Milan – Antonio Donnarumma vicino al Perugia: le ultime

Pronto un biennale al Perugia per Antonio Donnarumma, portiere ormai ex Milan e fratello di Gigio. Ecco tutti i dettagli e le ultime.

Sono passati quattro anni dal rinnovo di Gianluigi Donnarumma, portiere classe 1999, con il Milan. Dunque quattro anni anche dal ritorno in rossonero di Antonio Donnarumma, suo fratello portiere e classe 1990. Un milione netto all'anno, che significa 4 milioni netti totali. Antonio era cresciuto nel Milan, assaggiando la prima squadra nelle stagioni 2008/09 e 2009/10. Ora il suo contratto, come quello di Gianluigi, è scaduto. Quindi è libero di trovare una nuova squadra. Secondo quanto riporta Tuttosport, sarebbe molto vicino al Perugia. Il club umbro è pronto a fargli firmare un biennale. In totale, con i rossoneri 3 presenze, ma zero gol subiti. Che gli valgono un piccolo record.