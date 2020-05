Ex Milan – Antonelli primo rinforzo del Monza per la Serie B?

EX MILAN – Il Monza pensa già alla Serie B. La squadra del presidente Silvio Berlusconi, salvo clamorosi ripensamenti da parte della FIGC, dovrebbe disputare il campionato cadetto il prossimo anno dopo un’annata trionfale in Serie C. In vista del salto di categoria, come riferisce ‘Monzanews.it’, la squadra biancorossa starebbe pensando di acquistare Luca Antonelli, ex terzino sinistro ora in forza all’Empoli. Nonostante il contratto in scadenza nel 2021, il giocatore potrebbe accettare la destinazione.

Intanto il Psg di Leonardo punta l’ennesimo giocatore del Milan: ecco di chi si tratta, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓