Ex Milan – Andrea Poli lascia il Bologna e vola all’estero

Andrea Poli ha lasciato ufficialmente il Bologna . Il centrocampista, ex Milan , vola all'estero per la sua nuova avventura. C'è l'accordo con i turchi dell' Antalyaspor . Di seguito il comunicato ufficiale del Bologna.

Ad Andrea, 114 volte rossoblù nelle 4 stagioni in cui è stato anche capitano della squadra, va il ringraziamento affettuoso di tutto il Bologna per il contributo di grande professionalità offerto dentro e fuori dal campo e per il profondo legame con i nostri colori ogni giorno dimostrato, augurandogli ancora le meritate gioie sportive".