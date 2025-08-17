Pianeta Milan
Ex Milan, André Silva vicino all’Elche: ha rifiutato un ritorno in Italia

André Silva è vicinissimo a firmare per l'Elche in Liga. Per gli spagnoli ha rifiutato un ritorno in Italia. Due le squadre interessate
L'ex attaccante del Milan André Silva è vicinissimo a firmare con l'Elche. Per lui si tratta di un ritorno nella Liga spagnola dopo l'esperienza con il Siviglia nella stagione 2018/19. Ecco dunque quale sarà la sua prossima squadra dopo l'esperienza in Germania al Lipsia.

André Silva all'Elche: ha rifiutato la Serie A

André Silva è stato un giocatore conteso da parecchie squadre durante questo calciomercato estivo. Su di lui erano interessate anche Rayo Vallecano e Celta Vigo. Per l'Elche André Silva ha rifiutato anche un possibile ritorno in Italia.

Per il giocatore, infatti, avevano chiesto informazioni Sassuolo ed Hellas Verona. Nessuna delle due squadre italiane, però, lo ha scaldato particolarmente. Niente ritorno in Serie A per lui.

