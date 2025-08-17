Ex Milan, André Silva vicino all’Elche: ha rifiutato un ritorno in Italia

Per il giocatore, infatti, avevano chiesto informazioni Sassuolo ed Hellas Verona. Nessuna delle due squadre italiane, però, lo ha scaldato particolarmente. Niente ritorno in Serie A per lui.
L'ex attaccante del Milan André Silva è vicinissimo a firmare con l'Elche. Per lui si tratta di un ritorno nella Liga spagnola dopo l'esperienza con il Siviglia nella stagione 2018/19. Ecco dunque quale sarà la sua prossima squadra dopo l'esperienza in Germania al Lipsia.
André Silva è stato un giocatore conteso da parecchie squadre durante questo calciomercato estivo. Su di lui erano interessate anche Rayo Vallecano e Celta Vigo. Per l'Elche André Silva ha rifiutato anche un possibile ritorno in Italia.
