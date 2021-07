Ex Milan, André Silva: ufficiale il suo passaggio al Lipsia / News

André Silva, ex attaccante del Milan, è ufficialmente un giocatore del Lipsia. Questo l'annuncio del club di proprietà della Red Bull

Dopo la non straordinaria avventura con la maglia del Milan, André Silva è letteralmente esploso con l'Eintracht Francoforte. In rossonero il portoghese ha totalizzato 41 presenze, 10 gol e 2 assist; in Germania invece i numeri sono schizzati verso l'alto: 71 presenze, 45 gol e 15 assist. Numeri che hanno convinto il Lipsia ad acquistarlo a titolo definitivo: trasferimento ufficiale e contratto fino al 2026.