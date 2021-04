Ex Milan – André Silva nel mirino del Real Madrid | News

Secondo le ultime indiscrezioni, André Silva sembrerebbe aver attirato l'attenzione del Real Madrid: le ultime sul suo futuro

Stando a quanto riportato dalla 'Bild', il Real Madrid avrebbe puntato gli occhi sull'ex attaccante del Milan André Silva. L'attaccante portoghese sta disputando un grandissimo campionato con la maglia dell'Eintracht Francoforte dove ha segnato, fino ad oggi, 26 reti in 31 presenze. Inoltre ha anche fornito 9 assist ai suoi compagni di squadra. Pur di acquistare il lusitano, i 'blancos' sarebbero disposti a cedere a titolo definitivo Luka Jovic, attualmente in prestito proprio all'Eintracht, squadra che lo ha reso grande e che lo ha riabbracciato dopo la negativa parentesi a Madrid. Non sarà facile acquistare André Silva vista la folta concorrenza. Sull'ex Porto, infatti, ci sono anche Barcellona, Manchester United, Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Donnarumma sembrerebbe essere vicino al rinnovo con il Milan: le ultime sul futuro di 'Gigio'.