Ex Milan, Allegri vicino al Real Madrid. Vinto il duello con Raul

Secondo il quotidiano "Repubblica", Massimiliano Allegri, ex tecnico di Milan e Juventus, sarebbe vicino al Real Madrid

Massimiliano Allegri vicino al Real Madrid. E' questa la notizia lanciata da Repubblica, in edicola questa mattina. Zinedine Zidane, infatti, non dovrebbe essere più l'allenatore dei blancos nella prossima stagione, e dunque la strada che porta Allegri al Santiago Bernabeu è in discesa. In lizza anche l'ex attaccante Raul, ma Florentino Perez sembra voler puntare sull'ex tecnico del Milan. Intanto novità importanti sul futuro di Brahim Diaz. Le ultime.