Ex Milan, Abraham: è già scattato l’obbligo di riscatto del Besiktas

Adesso il cartellino dell'ex Milan è al 100% nelle mani del Besiktas. Servivano, infatti, due sole condizioni per il riscatto di Abraham, già verificatesi. La prima riguardava il suo debutto in campionato; la seconda riguardava il primo punto ottenuto dalla squadra. Alla prima giornata di Super Lig, Abraham ha esordito, siglando anche la rete dell'1-0 contro l'Eyuspor. Il match si è poi concluso con la vittoria dei bianconeri, grazie a un gol segnato nei minuti di recupero che ha sancito il 2-1 finale. A breve entreranno nelle casse giallorosse i 13 milioni pattuiti per l'obbligo di riscatto, dopo che ne avevano già incassati 2 per il prestito temporaneo.
