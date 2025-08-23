Ex Milan, Abraham: è già scattato l’obbligo di riscatto del Besiktas

L'ex Milan Tammy Abraham non è più un giocatore della Roma. È già scattato l'obbligo di riscatto per il Besiktas. Ecco il motivo

Tammy Abraham ha trascorso la passata stagione al Milan in prestito dalla Roma . L'attaccante inglese era arrivato a Milano nel contesto di uno scambio di prestiti secchi tra le due società. La strada opposta l'aveva fatta Saelemaekers . Al termine dell'annata, i due giocatori sono ritornati nelle rispettive squadre di appartenenza.

Il destino di Abraham, ora al Besiktas

Il destino dei due, però, è stato ben diverso. Il belga - come si è visto anche contro il Bari in Coppa Italia - sembra essere al centro del nuovo progetto tecnico rossonero guidato da Massimiliano Allegri. Abraham, invece, è finito in Turchia. La Roma lo ha ceduto al Besiktas in prestito con obbligo di riscatto a certe condizioni. Già dagli scorsi giorni - come riporta tuttomercatoweb.com - è scattato l'obbligo di riscatto in favore dei turchi.