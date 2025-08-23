Pianeta Milan
CALCIOMERCATO

Ex Milan, Abraham: è già scattato l’obbligo di riscatto del Besiktas

Tammy Abraham AC Milan
L'ex Milan Tammy Abraham non è più un giocatore della Roma. È già scattato l'obbligo di riscatto per il Besiktas. Ecco il motivo
Tammy Abraham ha trascorso la passata stagione al Milan in prestito dalla Roma. L'attaccante inglese era arrivato a Milano nel contesto di uno scambio di prestiti secchi tra le due società. La strada opposta l'aveva fatta Saelemaekers. Al termine dell'annata, i due giocatori sono ritornati nelle rispettive squadre di appartenenza.

Il destino di Abraham, ora al Besiktas

Il destino dei due, però, è stato ben diverso. Il belga - come si è visto anche contro il Bari in Coppa Italia - sembra essere al centro del nuovo progetto tecnico rossonero guidato da Massimiliano Allegri. Abraham, invece, è finito in Turchia. La Roma lo ha ceduto al Besiktas in prestito con obbligo di riscatto a certe condizioni. Già dagli scorsi giorni - come riporta tuttomercatoweb.com - è scattato l'obbligo di riscatto in favore dei turchi.

Adesso il cartellino dell'ex Milan è al 100% nelle mani del Besiktas. Servivano, infatti, due sole condizioni per il riscatto di Abraham, già verificatesi. La prima riguardava il suo debutto in campionato; la seconda riguardava il primo punto ottenuto dalla squadra. Alla prima giornata di Super Lig, Abraham ha esordito, siglando anche la rete dell'1-0 contro l'Eyuspor. Il match si è poi concluso con la vittoria dei bianconeri, grazie a un gol segnato nei minuti di recupero che ha sancito il 2-1 finale. A breve entreranno nelle casse giallorosse i 13 milioni pattuiti per l'obbligo di riscatto, dopo che ne avevano già incassati 2 per il prestito temporaneo.

