Esclusiva Milan, rilancio per Zirkzee! E Morata può arrivare comunque…

Il nostro Stefano Bressi ci aggiorna riguardo le ultime notizie del calciomercato del Milan e sulle trattative per Joshua Zirkzee e Alvaro Morata. I rossoneri rimangono alla ricerca di un profilo che possa migliorare il proprio reparto offensivo, ma il centravanti olandese non esclude quello spagnolo. Per scoprirne di più, clicca sul video qui sotto!