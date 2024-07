Calciomercato Milan – Presentata l’offerta a Morata: ecco le cifre e i dettagli

Continua il pressing del Milan per Alvaro Morata. I rossoneri avrebbero individuato in lui il profilo perfetto per rafforzare il proprio reparto offensivo e proseguirebbe nei discorsi relativi all'ingaggio del centravanti spagnolo. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, il Diavolo avrebbe anche già trovato la quadra per il contratto del classe '92.