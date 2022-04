L’Équipe afferma: “L’Italia sogna il ritorno di Donnarumma al Milan”

Gianluigi Donnarumma di nuovo al Milan? L'Équipe ipotizza l'operazione nel caso in cui i rossoneri passassero in mano ad InvestCorp

Daniele Triolo

Si stanno moltiplicando, sul web, articoli sul possibile ritorno di Gianluigi Donnarumma al Milan dopo appena un anno trascorso al PSG. Secondo queste fonti d'informazione, 'L'Équipe', popolare quotidiano sportivo francese, avrebbe affermato come il club rossonero, in procinto di passare dal fondo Elliott a InvestCorp, fondo del Bahrein, sia intenzionato a riportare il classe 1999 a Milanello.

Questo perché in casa PSG sono prevedibili molti cambiamenti. Poi, perché c'è il dualismo con Keylor Navas che il prossimo allenatore (Mauricio Pochettino, infatti, non sarà confermato) dovrà risolvere. Ed anche perché è molto probabile che Leonardo, il quale aveva tanto voluto Donnarumma sotto la Torre Eiffel, dalla prossima stagione non sarà più il direttore sportivo del sodalizio parigino.

In realtà, 'L'Équipe' non ha detto nulla di tutto questo. Il quotidiano sportivo transalpino ha semplicemente sottolineato, partendo dalla disamina della situazione in casa PSG di cui vi abbiamo appena parlato, come Donnarumma possa perdere il dualismo con Navas visto il pesante errore che, al 'Santiago Bernabéu', ha aperto la strada della rimonta al Real Madrid, condannando i francesi all'eliminazione della Champions League.

E che, a quel punto, per evitare di incappare in un continuo ballottaggio Navas/Donnarumma come quello avvenuto in questa stagione, il portiere azzurro potesse anche andare via. Soltanto adesso, poi, 'L'Équipe' ha evidenziato che "l'Italia sogna un ritorno di Gigio al Milan, forte della potenza finanziaria del suo probabile futuro proprietario, un fondo di investimento con base in Bahrein".

Non c'è nulla, quindi, sul ritorno di Donnarumma al Milan in estate. Il Diavolo, infatti, è più che soddisfatto di aver scelto Mike Maignan come suo sostituto e non ha minimamente intenzione di tornare sulla vecchia strada. La parentesi con l'ex numero 99, di fatto, è chiusa. Qualunque sia il proprietario del Diavolo. Via Rebic? Il Milan torna su un vecchio amore: le ultime news di mercato >>>

