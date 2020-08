ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss per parlare del futuro di Samuele Ricci, giovane talento accostato anche al Milan negli ultimi mesi. Queste le parole del numero uno azzurro in merito al suo giocatore: “Non abbiamo necessità di vendere e vogliamo tenere Samuele. Lui è un giocatore di grande prospettiva. Non so se interessa ancora al Napoli ma ultimamente non ci sono stati contatti”.

