Dybala, parla l’agente: “Non ha alcun accordo con nessuna squadra”

Jorge Antun, procuratore di Paulo Dybala, attraverso un comunicato ha fatto chiarezza sul futuro dell'attaccante argentino

Il futuro di Paulo Dybala è sempre più un'incognita. A tre giornate dal termine del campionato, con la Juventus qualificata matematicamente in Champions League, l'unica certezza è che l'argentino non vestirà la maglia bianconera nella prossima stagione. Nelle scorse ore si sono fatte sempre più insistenti le voci circa un suo trasferimento all' Inter , ma il suo procuratore, Jorge Antun , ha voluto chiarire la situazione.

Attraverso un comunicato, Antun ha dichiarato quanto segue: "Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia. Nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all'estero in questo momento". Lo stesso Dybala, oltre all'Inter, è stato accostato a tante altre squadre, tra cui anche al Milan.