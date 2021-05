Donnarumma spalle al muro: il Milan congela il suo rinnovo

Confronto, sabato, tra Gigio Donnarumma e gli ultras del Milan. Il direttore tecnico Paolo Maldini ha condannato l'atteggiamento dei tifosi

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina è tornata sul confronto tra Gigio Donnarumma e gli ultras del Milan. Un summit avvenuto sabato pomeriggio a Milanello, verso l'ora di pranzo. Un confronto del quale, secondo la 'rosea', il portiere avrebbe fatto a meno. Ma appare ovvio come qualcuno abbia dato il permesso a Gigio di uscire ed incontrare i capi della Curva Sud. I quali guidavano una delegazione di tifosi piuttosto nutrita e destinata a crescere.

Probabilmente anche per questo si è pensato che il male minore fosse quello di mandare il portiere a parlare, spiegare quel poco che adesso può spiegare al fine di calmare gli animi della tifoseria organizzata. 'La Gazzetta dello Sport' ha sottolineato come, ad un Donnarumma "stressato e in lacrime" sia stato chiesto di rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. O, in alternativa, di impegnarsi a non giocare la prossima gara di Serie A contro la Juventus, sua prima pretendente.

Secondo alcuni un po' di pressione farebbe comodo anche al Milan, per cercare di mettere un punto fermo sul rinnovo. Dal club, però, rifuggono tale interpretazione. E, infatti, a chiarificare la situazione ci ha pensato il direttore tecnico Paolo Maldini. Il quale ha evidenziato come al Milan la scelta su chi giochi e su chi rinnovi competano esclusivamente all'allenatore, per il campo ed alla società, per le questioni contrattuali.

Stigmatizzando, poi, l'atteggiamento dei tifosi, ed invocando serenità e concentrazione per i giocatori in vista delle ultime, decisive partite in campionato, Maldini ha comunicato come qualsiasi trattativa per i rinnovi dei contratti dei giocatori in scadenza sia congelata. Si aspetterà, dunque, il termine della stagione affinché Milan e Donnarumma riprendano a trattare il nuovo contratto.

Da parte di Maldini, intervento diplomatico per tutelare il calciatore, ovattandolo il più possibile da ingerenze esterne. La società vorrebbe evitare il clamore del 2017, quando il Milan 'cinese' mise alle strette Donnarumma prima della sua decisione sul rinnovo. Secondo alcuni Enzo Raiola, amico di Gigio, sarebbe in arrivo a Milano per fare da scudo al suo assistito nelle prossime settimane. Vedremo che piega prenderà la vicenda.