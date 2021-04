Donnarumma, quella del Milan è l’unica offerta: le parti si aspettano

Le ultime sul mercato del Milan. E' in corso una vera e propria partita a scacchi per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Le ultime

Il portale 'TuttoMercatoWeb' fa il punto sulla difficile trattativa tra il Milan e Mino Raiola per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Nemmeno la sosta delle nazional ha portato ad un punto d'incontro: l'offerta del Milan di 6,5 milioni più bonus non viene ritenuta ancora sufficiente. Non sembra esserci comunque fretta nonostante una scadenza a giugno quasi imminente. La dirigenza rossonera sa che sarà difficile arrivare ad un accordo, ma la porta rimane tutt'altro che chiusa. Anche perché quella del Diavolo è l'unica offerta sul piatto per Donnarumma. Juventus e Psg hanno manifestato un certo interesse spesso e volentieri per Gigio, ma dal dire al fare c'è di mezzo il mare. I due club non si sono mossi concretamente, a differenze del Milan, che aspetta il suo fuoriclasse. Colloqui che dunque assumono sempre di più le sembianze di una complicata partita a scacchi. Intanto Milik lascerà la Francia a fine stagione: Milan in corsa