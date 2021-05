Donnarumma e Calhanoglu, il sì al Milan passa dalla Champions

Il contratto di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno. Oggi non c’è alcuna certezza sui loro rinnovi

Daniele Triolo

"‘Tuttosport’ ha fatto il punto della situazione sulle strategie del Milan sul calciomercato estivo. Sottolineando come nel caso in cui i rossoneri giochino in Champions League, si andrà verso un determinato tipo di campagna acquisti, più dispendiosa. Sarebbe diverso, invece, se il Milan dovesse fallire l’obiettivo Champions e finisse per doversi accontentare di giocare in Europa League.

"Il discorso, ovviamente, è di natura principalmente economica. Sebbene il bilancio del Milan sia segnalato in netto miglioramento rispetto l’esercizio finanziario 2020, ed anche rispetto la semestrale di questo esercizio, l’ingresso in Champions porterebbe in dote al Diavolo circa 40 milioni di euro. E, con la qualificazione alla coppa europea più importante, il Milan potrebbe partire con la prima, grande certezza: il rinnovo di Gigio Donnarumma.

"La storia è ormai nota: il contratto di Donnarumma con il Milan scadrà il 30 giugno ed il suo agente, Mino Raiola, per ora ha detto di no alla proposta rossonera di un nuovo contratto da 8 milioni di euro netti a stagione. Il procuratore prende tempo, chiedendo un accordo, invece, da 10 milioni di euro netti l’anno, nell’attesa di capire se i rossoneri disputeranno o meno la Champions League. Intanto, Raiola flirta con altri club, in primis la Juventus.

"La quale, però, è nella stessa situazione dei rossoneri. Al momento non può garantire la Champions e quindi si aspetta. Qualora il Milan arrivasse tra le prime quattro in campionato, ha aggiunto il quotidiano torinese, Donnarumma resterebbe al 99,9% in rossonero. Così come farebbe, con tutta probabilità, anche l’altro grande giocatore del Milan in scadenza di contratto tra poco meno di due mesi, ovvero Hakan Calhanoglu.

"L’agente del turco, Gordon Stipic, ha ricevuto un’offerta di rinnovo per Calhanoglu di 4 milioni di euro netti a stagione. Operazione in stand-by: per far firmare il suo assistito chiede un accordo pluriennale da almeno 5 milioni di euro netti l’anno. Con un Milan in Champions, però, un’intesa potrebbe essere trovata in maniera più semplice ed in tempi più rapidi. Intanto, sul fronte mercato, il Milan resta vigile su un top player assoluto >>>