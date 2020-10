Djuricic: “Van Basten mi aveva consigliato al Milan. Ma io dissi di no”

La rivelazione di Filip Djuricic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Filip Djuricic, centrocampista del Sassuolo, ha rivelato un retroscena di mercato in cui ha rifiutato di approdare in rossonero. “Van Basten mi aveva consigliato al Milan? Sì, ma io ho detto no. Ero giovane, il Milan era in crisi. Non mi sentivo pronto”, ha confessato il numero 10 dei neroverdi.

