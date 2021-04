Di Stefano: “Rinnovo Ibra ai dettagli, problemi per Donnarumma e Hakan”

Le ultime notizie sul Milan. Peppe Di Stefano ha parlato dei rinnovi di Ibrahimovic, Donnarumma e Calhanoglu: ecco il suo intervento

Peppe Di Stefano, inviato sul Milan, ha parlato dei rinnovi di alcuni calciatori in scadenza di contratto. In particolar modo, si è concentrato sulle situazioni che riguardano Zlatan Ibrahimovic, Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Queste le parole del giornalista intervenuto direttamente ai microfoni di Sky Sport. "Vedremo se arriverà qualche procuratore. Stamattina a Milanello per l'allenamento del Milan non c'erano né Maldini né Massara. Raiola ha lasciato da poco Torino, chissà che non possa presentarsi qui. Per quanto riguarda i rinnovi, quello di Ibrahimovic è ai dettagli ed è ormai cosa fatta, mentre ci sono più problemi per Calhanoglu e Donnarumma. Il Milan non vuole assolutamente lasciare andare via Gigio. Sarà una partita a scacchi, bisognerà capire se per entrambi arriveranno altre offerte". Riguardo il mercato, Maldini è pronto a chiudere un nuovo colpo.