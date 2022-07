Di Marzio a WettFund: “Per Ziyech al Milan è solo questione di tempo”

Gianluca Di Marzio ha parlato in una lunga intervista a WettFund della trattativa tra Milan e Chelsea per Hachim Ziyech, ormai agli sgoccioli

Gianluca Di Marzio ha parlato in una lunga intervista a WettFund della trattativa tra Milan e Chelsea per Hakim Ziyech, ormai agli sgoccioli. I rossoneri stanno provando a chiudere in prestito con diritto di riscatto, mentre i Blues vorrebbero l'obbligo. Sta di fatto che l'affare pare in dirittura d'arrivo e l'ex calciatore dell'Ajax potrebbe diventare presto un rinforzo per il Milan di Pioli.