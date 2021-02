Di Marzio sul rinnovo di Donnarumma: “Il Milan deve fare un’eccezione”

Di Marzio ha parlato del rinnovo di Donnarumma

Gianluca Di Marzio, noto giornalista sportivo ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha parlato del rinnovo di Donnarumma con il Milan. “Ci sono delle eccezioni che devono essere fatte per valore tecnico ma anche perché il contratto di Donnarumma è in scadenza. So che il Milan gli sta offrendo più di quanto guadagna e so che il momento Covid influisce ma se dovesse partire il Milan dovrebbe trovare un sostituto spendendo sul mercato. Il Milan deve fare un’eccezione per un giocatore di questo valore”. Ma la dirigenza rossonera non è impegnata solo con i rinnovi di contratto. Infatti Maldini e Massara hanno puntato gli occhi su un calciatore della Ligue 1. L’interesse è concreto, vai alla news > > >