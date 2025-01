Di Marzio: “Per Gimenez serviranno delle uscite, il Milan ci sta provando seriamente”

"Il Milan sa che serve un attaccante con determinate caratteristiche. Il Milan ci ha già provato per Gimenez in estate quando l’offerta è stata ritenuta troppo bassa e ora ci sta riprovando: sicuramente sono stati avviati contatti sia con l’agente del giocatore che con il Feyenoord. La Pimenta, sua procuratrice, sta spingendo con gli olandesi per un’apertura già a gennaio, vedremo se il Milan poi sarà pronto con un’offerta seria. Intanto Gimenez è l’obiettivo numero uno. Ci vorranno uscite per finanziare il colpo, da alcune cessioni può arrivare ulteriore forza per poterci arrivare seriamente".