Di Marzio: “L’Inter si inserisce per Mosquera”. È stato accostato al Milan”

"L’Inter si è inserita per Cristhian Mosquera, difensore del Valencia: anche Milan, Napoli e Juventus hanno seguito a lungo il classe 2004". Questo è quanto viene riportato sul sito personale del giornalista sportivo Gianluca Di Marzio. Prosegue il calciomercato dell’Inter, che vuole rinforzarsi per la prossima stagione. I nerazzurri si sono così inseriti per Cristhian Mosquera , difensore del Valencia.

Il difensore spagnolo di origine colombiana (classe 2004) è sotto contratto fino a giugno 2026 col Valencia. In settimana il club effettuerà un ultimo disperato tentativo per convincerlo a prolungare l'accordo. Altrimenti sarà ceduto in estate, per non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno. Seguito in passato pure dal Milan, Mosquera è anche nel mirino del club tedesco del Lipsia, che ha offerto 20 milioni di euro per il suo cartellino.