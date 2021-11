Di Marzio: “Kessie piace a Conte, lo avrebbe voluto anche all’Inter”

Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato di un possibile ritorno di fiamma di Antonio Conte per Franck Kessie

Antonio Conte è da poche ore il nuovo allenatore del Tottenham. A questo punto è inevitabile domandarsi sulle prossime mosse di mercato degli 'Spurs'. Gianluca Di Marzio, in collegamento con 'Sky Sport', ha ricordato il vecchio interesse dell'ex Inter per Franck Kessie. Ci potrebbe essere un ritorno di fiamma? Le dichiarazioni: "Kessie è un giocatore che è sempre piaciuto a Conte, lo avrebbe voluto anche all'Inter. È in scadenza di contratto, ma è troppo presto sinceramente. Non ci sono segnali per un mercato pirotecnico a gennaio per il Tottenham".