Di Marzio: “Credo che Elliott voglia prendere in estate Botman e Sanches”

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito ai movimenti estivi di mercato del Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Gianluca Di Marzio ha parlato del Milan e delle possibili operazioni di mercato in estate. Queste le sue dichiarazioni: "Credo che il Fondo Elliott abbia voglia di investire durante il mercato estivo e prendere giocatori forti come Botman e Sanches. Credo che in questo Milan ci sia tantissimo di Pioli, non solo da punto di vista tattico ma anche da quello delle motivazioni. Pioli è un allenatore in simbiosi con il Milan, per come gioca e per reagisce nei momenti difficili e alle assenze".