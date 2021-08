Di Marzio: “Domani nuovo incontro Roma-Milan per Florenzi. Su Vlasic…”

Ecco il punto sul calciomercato del Milan secondo Gianluca Di Marzio: questo l'intervento del noto giornalista sulle operazioni del Diavolo

Intervenuto ai microfoni di 'Calciomercato - L'originale', Gianluca di Marzio ha fatto il punto sul mercato del Milan. Queste le parole del giornalista. "Domani sono previsti nuovi contatti tra Roma e Milan per raggiungere l'intesa per il trasferimento di Alessandro Florenzi. Non è stata ancora raggiunta, ma si va verso quella direzione. Milan che lavora anche per Adli e non molla né Bakayoko né Vlasic. Il croato ha iniziato a seguire il Milan su Instagram, anche se questo non vuol dire chissà che cosa. Al momento non risulta un possibile trasferimento dal CSKA in tempi brevissimi". Le top news di oggi sul calciomercato del Milan: le ultime su Adli, Florenzi e non solo