De Winter, dal Genoa al Milan: l’erede di Thiaw in rossonero. Le cifre dell’affare

L'arrivo di De Winter ha un impatto significativo sul bilancio del Milan: ecco, di seguito, tutte le cifre

Ufficiale l'arrivo di Koni De Winter al Milan. Con un comunicato sul proprio sito, il club rossonero ha annunciato di aver acquistato il difensore belga, classe 2002, a titolo definitivo dal Genoa. Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2030 e arriva per sostituire Malick Thiaw, ceduto al Newcastle.