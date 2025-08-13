Pianeta Milan
De Winter, dal Genoa al Milan: l’erede di Thiaw in rossonero. Le cifre dell’affare

De Winter, dal Genoa al Milan: l’erede di Thiaw in rossonero. Le cifre dell’affare - immagine 1
L'arrivo di De Winter ha un impatto significativo sul bilancio del Milan: ecco, di seguito, tutte le cifre
Ufficiale l'arrivo di Koni De Winter al Milan. Con un comunicato sul proprio sito, il club rossonero ha annunciato di aver acquistato il difensore belga, classe 2002, a titolo definitivo dal Genoa. Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2030 e arriva per sostituire Malick Thiaw, ceduto al Newcastle.

L'impatto economico dell'operazione De Winter:  tutte le cifre

L'arrivo di De Winter ha un impatto significativo sul bilancio del Milan, specialmente se confrontato con il costo del giocatore che sostituisce. Basandosi sulle cifre riportate, l'operazione si è conclusa per circa 20 milioni di euro e un contratto quinquennale con un ingaggio netto di 1,7 milioni di euro.

Di conseguenza, il costo annuale per il Milan si calcola così:

  • Ammortamento: 4 milioni di euro (20 milioni / 5 anni)

  • Stipendio lordo: circa 3,16 milioni di euro

  • Costo totale annuo: circa 7,16 milioni di euro

    • Il confronto con Thiaw

    La differenza di costo rispetto a Malick Thiaw, il cui totale annuo tra ammortamento e stipendio lordo ammontava a 2,9 milioni di euro, è notevole. L'acquisto di De Winter rappresenta quindi un incremento di oltre 4 milioni di euro nel costo a bilancio per la difesa rossonera, un fattore che evidenzia la volontà del club di investire su un giovane di prospettiva.

