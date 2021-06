De Paul all’Atletico Madrid, Di Marzio conferma: “C’è l’accordo tra i club”

Rodrigo De Paul all'Atletico Madrid, arriva la conferma di Gianluca Di Marzio. L'argentino era un obiettivo di mercato del Milan

Il Milan dice addio a Rodrigo De Paul. Secondo quanto riferisce l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio c'è l'accordo tra Atletico Madrid e Udinese per il passaggio in Spagna dell'argentino. Al club friulano andranno 35 milioni di euro, tre in meno della richiesta iniziale, senza nessuna contropartita tecnica. Manca soltanto l'accordo con il giocatore, attualmente impegnato in Coppa America. Ma la trattativa andrà a buon fine: De Paul sfuma definitivamente per i rossoneri. Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan: le ultime su Tonali. C'è una novità in attacco