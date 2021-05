De Paul a Milano, viaggio di mercato? L’Udinese fa chiarezza / News

Rodrigo De Paul, trequartista dell'Udinese che piace al Milan, è stato avvistato a Milano. Viaggio di mercato? La spiegazione dell'Udinese

Incidente diplomatico per Rodrigo De Paul. Il trequartista dell'Udinese, obiettivo di mercato del Milan e non solo, si è recato oggi a Milano per motivi dapprima non precisati. La sua presenza all'interno del ristorante di Javier Zanetti ha scatenato le fantasie dei tifosi dell'Inter, letteralmente impazziti sui social. Tanto rumore per nulla visto che il club friulano ha tenuto a precisare il perché della presenza del proprio numero 10 nel capoluogo lombardo. Questo il comunicato ufficiale: "Udinese Calcio precisa, al fine di evitare qualsiasi equivoco, che in data odierna Rodrigo De Paul si trovava a Milano per recarsi al Consolato argentino, con la sua famiglia e accompagnato dalla Società, per ragioni burocratiche". Tutto rientrato dunque in casa Udinese, ma il divorzio con il giocatore sembra comunque essere nell'aria.