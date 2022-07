De Ketelaere non si allena, dal Belgio: “Brugge e Milan non contente”

Stando a quanto riporta il giornalista Tomas Taecke per hln.be, Brugge e Milan non avrebbero preso bene la decisione di De Ketelaere di non allenarsi oggi

Stando a quanto riporta il giornalista Tomas Taecke per HLN.be, Brugge e Milannon avrebbero preso bene la decisione di De Ketelaere di non allenarsi oggi. Mentre proseguono i contatti tra i due club, infatti, il classe 2001 è tornato a casa subito dopo essere arrivato al centro sportivo. Un chiaro segnale delle sue intenzioni sul futuro, ma anche un gesto che non ha fatto piacere sia ai belgi che ai rossoneri.

Già nella giornata di ieri De Ketelaere voleva allenarsi solo parzialmente, cosa che il Brugge non ha ritenuto una buona idea, nonostante la trattativa in atto col Milan. Oggi, invece, la definitiva rottura. In ogni caso un accordo definitivo, si legge su Het Laatste Nieuws, potrebbe essere raggiunto già nella giornata di domani. L'offerta migliorata dei rossoneri e la volontà, ormai chiarissima, di CDK daranno la definitiva accelerata ad una trattativa che è andata fin troppo per le lunghe.