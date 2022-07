De Ketelaere-Milan, la situazione dopo l’incontro odierno | PM News

Incontro terminato tra Milan e Brugge per Charles De Ketelaere: ancora nessun accordo tra i club, che si riaggiorneranno nelle prossime ore

Carmelo Barillà

Incontro terminato tra Milan e Brugge per Charles De Ketelaere: ancora nessun accordo tra i club, che si riaggiorneranno nelle prossime ore. Oggi, Maldini e Massara si sono recati in Belgio per parlare direttamente con i dirigenti dei nerazzurri. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, si è trattato di un incontro interlocutorio. Cordialità reciproca e voglia di trovare un accordo. Nei prossimi giorni Milan e Brugge sperano di raggiungere un’intesa.

Le due dirigenze, a quanto ci risulta, avrebbero messo sul tavolo le reciproche aspettative, dopo colloqui telefonici che non potevano risultare risolutivi. Come detto, le trattative proseguiranno a distanza nelle prossime ore, visto che Maldini e Massara sono già ripartiti per l'Italia.

Resta la fiducia sulla buona riuscita dell'operazione, anche se il Milan si aspetta una chiusura a stretto giro di posta. Il Brugge deve leggermente abbassare la propria richiesta, così come i rossoneri dovranno fare un ulteriore sforzo per quanto riguarda l'offerta. Così facendo la trattativa potrebbe andare in porto. Altrimenti il Milan abbandonerà la pista De Ketelaere per virare su altri obiettivi, vecchi o nuovi che siano. Difesa, il piano alternativo del Milan: le ultime news di mercato >>>