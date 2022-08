De Ketelaere al Milan, il saluto del Brugge: “Rendici orgogliosi” (Video)

Charles De Ketelaere è ufficialmente un giocatore del Milan. Il Brugge, su Twitter, ha pubblicato un video per salutare il suo ex calciatore

Ma non solo il Milan. Il Brugge, attraverso il proprio profilo Twitter, ha infatti dedicato un video al classe 2001, cresciuto calcisticamente proprio nel club belga. In questo video vengono mostrate alcune sue giocate che, i tifosi rossoneri, si augurano di vedere a San Siro per tantissimi anni. Milan, in difesa arriva un insospettabile? Le ultime news di mercato >>>